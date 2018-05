Salvini: «voto subito ma non a luglio, ci sono le sacrosante ferie»

Condividi

Dopo la riapertura mattutina del Movimento 5 Stelle, arriva la risposta del leader della Lega Matteo Salvini: «all’ipotesi di un governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica. Di Maio riapre a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato. E soprattutto l’Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari dei tedeschi e i francesi quelli dei francesi ma agli italiani ci pensiamo noi».

Sulla situazione di impasse venutasi a creare, Salvini commenta: «Mattarella ci dica come uscire dallo stallo: abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze e ministeri. Ci hanno sempre detto no. Il capo dello Stato dia la data del voto e gli italiani faranno giustizia su quello che è successo. Prima possibile ma non a fine luglio perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali».

Fonte: Sole24Ore