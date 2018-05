Sarego (Vi), vola giù da balcone per 7 metri: grave bimba di 3 anni

Condividi

Terribile episodio lunedì pomeriggio a Meledo di Sarego, in provincia di Vicenza. Una bimba di 3 anni si è arrampicata sul balcone ed è caduta per sette metri. Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo.

Al momento dell’incidente in casa erano presenti la madre, impegnata nelle faccende domestiche, e la sorella. Le due non si sono accorte subito di cosa fosse successo perchè la piccola non ha urlato e chiesto aiuto. I carabinieri, presenti sul posto, stabiliranno le eventuali responsabilità anche se sembra escluso alcun coinvolgimento della madre.

Fonte: Gazzettino