Telegraph: «se continua così Italia fuori da Ue prima di Gb»

L’attenzione nazionale e internazionale è tutta sull’Italia tanto che la maggior parte dei quotidiani esteri hanno aperto con articoli che parlano della situazione nel Bel Paese. Uno di questi è il Daily Telegraph che, in un commento a firma di Jeremy Warner, dichiara: «nessuno sa come andrà a finire ma se continua così l’Italia potrebbe ritrovarsi fuori dall’Ue prima della Gran Bretagna».

Warner bolla come irrealistiche le ricette dei «partiti populisti» ma denuncia anche «le elite liberali», colpevoli di «essersi tirate addosso questa calamità con il rifiuto di ascoltare» chi indicava i loro errori e di introdurre «le riforme necessarie». Warner conclude la sua analisi con un avvertimento: se questo scenario dovesse avverarsi si verrebbe a creare un pericolo mai visto prima per la sopravvivenza dell’euro e per la stabilità europea e globale.