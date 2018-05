Treviso, attivista M5S: «tradito da Di Maio, gli restituisco spilla»

Condividi

18:20 – Mauro Abiti, attivista grillino della provincia di Treviso, si sente tradito dal leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e per questo ha deciso di aspettarlo all’uscita da Montecitorio per restituirgli la spilla in segno di protesta.

«Di Maio ci ha tradito nel momento in cui il Movimento si è sciolto nella diarrea con la Lega razzista – ha spiegato -. Non mi rappresenta più, non rappresenta più la base. Per me a questo punto è Beppe Grillo che deve riprendere in mano la situazione e l’autorità nel Movimento. È lui che mi rappresenta». (Fonte: Ansa – 16:27)