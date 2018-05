Ubriaco e armato, operaio minaccia i colleghi con la pistola

Condividi

Nel pomeriggio di lunedì un 57enne di Spresiano ha scatenato il panico all’interno della ditta di lavorazioni metalliche di Maserada (Treviso) per la quale lavora. L’uomo, un pregiudicato con vari precedenti per reati contro la persona e per un tentato omicidio, impiegato grazie a un progetto della Provincia, si è presentato in fabbrica in ritardo, forse ubriaco e armato di pistola, minacciando i colleghi. Come riporta Milvana Citter sul Corriere Veneto, l’uomo è stato arrestato poco più tardi a casa sua dai carabinieri, che l’hanno condotto al carcere di Santa Bona, dove ora si trova in attesa dell’udienza di convalida.