Ungheria, nuova legge: chi aiuta migranti irregolari rischia galera

Si chiama legge “Stop Soros” e prevede pene detentive per chi, organizzazioni o singoli cittadini, aiuta migranti irregolari in Ungheria. E’ passata ieri sera dalla maggioranza assoluta detenuta dalla Fidesz, il partito del premier sovranista ungherese Viktor Orbán.

Chi aiuterà ad entrare e restare nel Paese a persone che non hanno i titoli per chiedere asilo politico commetterà un reato penale. Una seconda legge, sempre promossa dalla maggioranza , afferma che sarà necessario introdurre un emendamento nella Costituzione ungherese per affermare esplicitamente che sarà vietato far installare o aiutare a installarsi in Ungheria qualsiasi «popolazione aliena», cioè in sostanza non conforme con valori occidentali e cristiani del paese magiaro.

Nel pacchetto di legge si afferma che «abbiamo bisogno di un piano d’azione per difendere l’Ungheria» e che «chi fornisce aiuti finanziari o di altro tipo a un ingresso e permanenza illegale nel nostro paese deve essere punibile con pene detentive fino a un anno di reclusione». L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha fermamente condannato le leggi ungheresi ed ha chiesto di annullarle.

Fonte: Repubblica

Ph: Flickr European People’s Party