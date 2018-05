Vicenza, Dalla Rosa (centrosinistra): «io diverso da Variati»

Condividi

Otello Dalla Rosa è, o apparirà, abbastanza discontinuo rispetto al sindaco uscente di centrosinistra Achille Variati? Questa è la sfida del candidato scelto dallo schieramento che ha governato Vicenza negli ultimi dieci anni: riuscire ad arginare il fisiologico bisogno di ricambio che può influenzare quella fetta decisiva dell’elettorato che decide nell’ultimo scorcio di campagna elettorale. Con un centrodestra ricompattato su Francesco Rucco e l’uscita di scena del Movimento 5 Stelle, sarà dura, per il manager di Armes (Gruppo Ferretto), ex amministratore di Aim Energy, una sola esperienza istituzionale nel ’90-’95 da consigliere comunale del Psi (e poi in Si, i socialisti andati a sinistra), «renziano della prima ora» (ma, ora dice, «Renzi si è comportato da uomo solo al comando»), tessera Pd e vincitore delle primarie locali a fine 2017, che l’hanno visto battere di un soffio Giacomo Possamai, sostenuto da gran parte del partito, e Jacopo Bulgarini d’Elci, il vicesindaco creatura politica di Variati.

Lei è diventato candidato sindaco di tutto il centrosinistra (compreso, successivamente, la sinistra di Coalizione Civica) radunando i più scontenti e delusi dal decennio variatiano. Bene, gliela metto giù piatta: in cosa consiste la sua diversità rispetto al passato?

Alle primarie diciamo che c’era il candidato di Variati e c’era il candidato predominante del Pd. Io ero… il terzo incomodo. Con me, sì, c’era chi era fuori da questi due schieramenti. Ma di questo confronto c’è stata una rappresentazione mediatica più estrema di quella reale.

Includere Possamai, visto che lei lo ha staccato di pochissimo, e dati il suo consenso e i suoi appoggi, era nelle cose. Ma perchè invece tenersi Bulgarini, strasconfitto e simbolo vivente del variatismo?

Bulgarini ha scelto di non ricandidarsi e di tornare al suo lavoro. Ed è in questo suo innegabile talento nella comunicazione che ci sta dando una mano. Non con un ruolo politico in senso stretto. Le proposte che sto facendo per la città sono le mie proposte, nel senso che le vado dicendo da sempre: il museo del contemporaneo, la ciclabilità, il rifiuto del fondo immobiliare a scatola chiusa. Direi quindi, anzi, che nel contributo di Bulgarini sulla comunicazione c’è una netta discontinuità. Sempre tenendo conto che i rapporti personali non sono mai stati di ostilità.

Continuiamo il fil rouge sulla discontinuità. Come non citare quel che ha pubblicamente affermato riguardo all’assessore a mobilità e urbanistica Antonio Dalla Pozza, che lei non vorrebbe in una sua futura giunta. Ma allora, mi scusi, Variati perchè l’ha nominato nelle giunte di entrambi i mandati, e sempre con deleghe di peso?

Io e Variati siamo diversi: visioni diverse, storie diverse. In ogni caso, Dalla Pozza stesso ha detto di non voler più fare l’assessore.

A proposito di mobilità: lei ha proposto un mobility manager. Ma c’è già: Carla Poloniato, ex direttrice settore mobilità e trasporti. Che senso ha un altro?

E’ una funzione che esiste, sì. Ma non ha un potere gerachicamente alto. Il mio disegno di città passa da tre settori: urbanistica, ambiente e mobilità, appunto, per i quali servono tre manager.

Ma in aggiunta a quelli che ci sono già?

I direttori dei tre settori saranno quelli a cui ruoterà tutta la gestione del territorio. Faremo una rotazione. Comunque sarà una figura di alto livello.

Perdoni, ma non è chiaro.

Allora, siamo io e lei in barca a vela, e dobbiamo andare a Pirano (in Istria, ndr). Dobbiamo prendere uno skipper. Ecco, a noi serve una figura che guida la barca, perchè non basta andare in Francia a vedere come son fatte le rotatorie, faccio per dire, e dire di essere un esperto di mobilità. Serve saper progettare ad alto livello.

La campagna, a parte il “caso” dei post fascisti, non sembra essere granchè viva. Ci si divide più a colpi di accuse a chi copia chi, ad esempio voi sulla cultura contro Rucco. E il segretario leghista Celebron dice che avete copiato l’idea di un presidio a Campo Marzo. Come risponde?

Prima di tutto che l’idea dei varchi elettronici è un’idea originale nostra. Altra cosa che ho detto solo io è che per Campo Marzo va fatto un grande concorso d’idee per attività stabili e semi-stabili (in estate, per capirci). E poi, che il sindaco si terrà la delega alla sicurezza, il che vuol dire che ci mette la faccia e l’autorità per integrare tutti gli attori coinvolti: polizia, Sert, servizi sociali, e Comune.

Le 50 “sentinelle” straniere da reclutare per dialogare con gli immigrati sbandati o nullafacenti, le ha accantonate? Non ne ha più parlato.

Spiego meglio, perchè qualcuno può aver capito che pensassimo a dei body guard di colore. Si tratta di volontari che gratuitamente segnaleranno anomalie e che parleranno con loro, per spiegare che il Comune dà da dormire e da mangiare. Comunque, tornando a “chi copia chi”, il museo di arte contemporanea era una mia idea che è stato Rucco a copiare.

Va bene, registrato. Senta ma secondo lei, mi dica, Rucco è un estremista, un fascista?

Lo conosco poco, ma per come lo conosco, direi di no. Però il fatto che abbia lasciato fare, su certa frasi e certi estremismi verbali, mi ha lasciato perplesso.

I post “fascisti” di alcuni candidati consiglieri.

All’inizio ha enfatizzato, invitandoli a dimettersi se eletti (e ricordo che volendo un candidato può ritirarsi già adesso). Poi ha lasciato correre. E allora dov’è il rimprovero?

Non crede che questi argomenti sortiscano come unico effetto quello di mobilitare più di quanto non siano quelli che già sono per lei, specie i più a sinistra, ma nessuno ne otterranno nell’elettorato moderato e pragmatico che bada più ai problemi del suo quartiere?

La risposta è sì. Io ne ho parlato solo una volta. E lo ritengo inaccettabile, un fatto grave. Ma non ci ho fatto la campagna. E sottolineo che il dossier non l’abbiamo fatto noi.

Torniamo, e insisto, a quel che ha fatto il centrosinistra. Cosa boccia di questi dieci anni di amministrazione Variati? Niente? Forse anche perchè Variati non ha concluso granchè. Lei che ne pensa?

I due mandati sono stati diversi. Il secondo è stato caratterizzato da una grande capacità di portare investimenti, anche se per il futuro: 50 milioni per il piano periferie, 80 milioni per l’Albera, 150 per la Tav, 11 per il Parco della Pace. Il bilancio è a posto. E’ mancato il ritmo, il mordente, questo sì. E infatti da me stesso mi aspetto un cambio di passo.

Il futuro, dice lei. Un ufficio di ascolto in Comune per gli ex soci defraudati della Banca Popolare di Vicenza può bastare, per lei, come aiuto? I comitati lamentano che la tragedia BpVi sia scomparsa dai radar di questa campagna, sottovalutando la frustrazione e la rabbia.

Non stiamo sottovalutando, e infatti abbiamo detto di voler schierare il Comune come parte civile al processo.

Lo ha già detto, ma non fatto, Variati, e lo dice anche Rucco.

Io l’ho detto prima di tutti. Oltre poi allo sportello a cui faceva cenno lei, ci impegniamo a negoziare con Sga e Intesa il rientro dei sofferenti e la riduzione dei fidi, assieme alle categorie economiche. Intesa ha un debito morale, e non solo morale, anche economico, con la città.

Secondo lei chi sono i responsabili, con nome e cognome?

Partirei anzitutto dagli ex amministratori, su questo non ci piove, e infatti sono già state comminate sanzioni amministrative. Ma per me c’è anche il tema di Banca d’Italia, che non ha svolto fino in fondo il suo ruolo di vigilanza. Ricordo che già agli inizi degli anni 2000 ci furono le prime contestazioni, con altre successive ispezioni. Ma stiamo scherzando? Se lo Spisal ti trova un tornio fuori posto, ti chiude l’azienda dopo 15 giorni, e qui invece… La Banca d’Italia ha fallito. O ha voluto fallire?

Lei dice bene: si poteva capire da molto tempo, il disastro poi avvenuto. Ma allora che responsabilità ha la classe dirigente locale, che le vicende della banca le seguiva non foss’altro perchè, essendo una cooperativa con così tanti soci, rappresentava uno specchio fedele della società vicentina?

Ci sono due versioni di quel che è accaduto: “ci siamo fidati perchè ci raccontavano che andava tutto bene”, che è un atteggiamento tipicamente vicentino”, e poi c’era chi invece aveva capito, e bisogna ricordare le battaglie di alcuni che poi sono usciti dalla banca.

Sì ma allora l’establishment locale poteva capire e non ha voluto farlo?

Chi aveva i mezzi avrebbe dovuto capire.

Anche della Fondazione Roi non si parla più. Dopo quasi un anno e mezzo di cda Diamanti, sembra che per nuovo statuto, azione di responsabilità contro Zonin e ritiro di tutte le cause civili contro chi aveva criticato quest’ultimo si possa correre il rischio di andare a dopo le elezioni comunali, ormai imminenti. Lei come e da chi vorrebbe gestita la Fondazione? E non trova che, a parte qualche convegno e il contributo alla mostra di Goldin, sia stato perso un sacco di tempo?

Io avrei ritirato tutte le cause, avrei avviato l’azione di responsabilità e chiuso il nuovo statuto con la partecipazione di soggetto depositari di fiducia: l’Accademia Olimpica, lo trovo corretto; sulla Diocesi, non ci vedo nulla di male; mi chiedo invece perchè il Fai (Fondo Italiano per l’Ambiente, la presidente vicentina, Vigili de Kreutzenberg, siede già nel cda della Roi, ndr)? Può essere una forma di coinvolgimento dell’associazionismo…

Ma con Diamanti, lei ci ha parlato?

Io Diamanti non l’ho mai sentito.

Sulla Fiera definitivamente riminizzata, anche nei vertici, la sua posizione è stata: non facciamone una questione di nomi, di persone. Ora, siccome la persona in questione è Corrado Facco, licenziato da direttore generale evidentemente perchè non gradito alla cabina di comando romagnola, lei intendeva dire che non si trattava di avvitarsi sulla sua permanenza?

Non va fatta una questione di nomi in senso assoluto. Avevamo una Fiera con un debito troppo alto…

…certo, ma la responsabilità politica qui è di Variati.

Risponderà Variati delle sue responsabilità. Dicevo: l’operazione con Verona era fallita, altri soggetti non ce n’erano, ne arriva uno forte, con cui l’accordo prevede tre cose: mantenimento delle manifestazioni orafe a Vicenza, investimenti, quotazione in Borsa. E distribuisce utili. Avremo perso il controllo ma abbiamo salvato una situazione che poteva degenerare, salvando ciò che ci interessava. E la quotazione sarà fondamentale, così i nostri valori saranno sul mercato.

Lei è stato amministratore di Aim Energy. L’aggregazione con Agsm Verona è fallita. Per colpa di chi, secondo lei? E quanto potrà continuare a stare “da sola” Aim?

E’ fallita per responsabilità dei veronesi, che l’anno scorso dovevano andare ad elezioni, su due nodi: il modello di governance, e qui era opinabile, e il concambio, che invece non lo era. Verona voleva schiacciarci politicamente pur non avendo i numeri per farlo. Sul futuro, non avrei fretta: l’azienda è solida, dà utile, ha – cosa importantissima – una clientela altamente fidelizzata, e ha un debito basso. Con la fretta, svendi.

Ma come scenario, vedrebbe bene “sposarsi” con l’emiliana Hera, che in Veneto vuole dire già Padova?

Allora, sui rifiuti devi avere una strategia territoriale, perchè fai un servizio pubblico locale forte sul riciclo e la differenziata, e idem sulle isole ecologiche e la raccolta. Vendere gas e luce è “virtuale”: le giochi in Borsa. L’igiene ambientale è una controllata che puoi aggregare con altri, per un lato, e il gruppo intero con altri.

E’ stato scritto che i suoi hanno preso contatti con quella parte dei 5 Stelle di Vicenza, cioè quelli che fanno riferimento all’ex candidato sindaco Di Bartolo e al consigliere uscente Ferrarin, evidentemente per sondare un loro appoggio più o meno indiretto ora che sono fuori dalla partita. In base a quali sue idee per la città questo sarebbe possibile, secondo lei, specie mentre a livello nazionale il M5S è vicinissimo alla Lega?

Uno: abbiamo detto no a nuovo consumo di suolo e sì agli standard Unesco. Due: sul lotto E di Borgo Berga non si deve costruire. Tre: il nuovo Pat sarà all’insegna della partecipazione e della massima trasparenza. Quattro: Parco della Pace, no alla pista d’atterraggio. Cinque: accesso agli atti comunali, con la nostra visione di smart city. Sei: mobilità sostenibile, con il progetto di “ciclopolitana”. Sette: investimenti sul verde urbano. Io però non ho fatto nessun appello strumentale.

Teme il traino della situazione politica nazionale, che vede un Pd ai minimi storici e una Lega in piena?

I vicentini sanno disaccoppiare livello politico e locale. E il sondaggio uscito (che lo dà in sostanziale parità con Rucco, ndr) lo dimostra.

I sondaggi, si sa, danno soddisfazione a chi li commissiona.

Sì e no. Certo, remiamo contro vento, questo lo so. Ma io punto senz’altro più sull’aspetto amministrativo. E sul futuro, per il quale vedo una università che fa da attrattore. Il raddoppio della didattica è ormai fatto, e con l’architettura e il design all’ex Fiera ai Giardini Salvi, costituiremo un binomio significativo. L’università e la sfida di Vicenza Capitale della Cultura 2022 saranno le leve per ridare fiducia ad una città sfiduciata.