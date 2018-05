Vicenza, Rucco: «referendum per recintare Campo Marzo»

Condividi

Francesco Rucco, candidato sindaco a Vicenza per il centrodestra, interviene nuovamente sul degrado a Campo Marzo un tema, questo, centrale nella campagna elettorale. «Anche se io preferirei riqualificarlo mantenendolo aperto – dichiara in un articolo di Matteo Bernardini sul Giornale di Vicenza a pagina 14 – se i cittadini dovessero chiedermi di pensare a realizzare una recinzione chiaramente prenderei in considerazione la cosa. A quel punto, però, indirei anche un referendum consultivo per far scegliere ai vicentini».