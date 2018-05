Affi (Vr), inferno in A22: un morto e 9 feriti

Condividi

L’A22 questa mattina si è trasformata in un infermo. All’altezza del casello di Affi, in direzione Verona almeno 5 auto e un tir sono stati coinvolti in un incidente. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbe un morto e 9 feriti. Si registrano code di 8 chilometri in direzione Verona mentre sono stati chiusi i caselli di Rovereto Sud e Ala/Avio. Prestare attenzione anche per chi viaggia nella direzione opposta per rallentamenti causati da curiosi.