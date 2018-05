Barista fa pagare il caffè ai tedeschi in base allo spread

Condividi

«Avviso ai clienti di nazionalità tedesca. Poiché i mercati insegneranno agli italiani come votare, il nostro locale applicherà ai clienti di nazionalità tedesca un listino prezzi speciale variabile a seconda dello spread. Vi insegneremo così come consumare bene al bancone di un bar italiano». Si leggono queste parole nel cartello esposto in un bar di Macerata.

Il titolare del bar in questione spiega questa scelta: «si tratta, come evidente, di una provocazione per far capire che noi italiani non accettiamo alcuna ingerenza nel quadro politico del nostro Paese. I tedeschi vengano pure a prendere un caffè da noi, ovviamente lo pagheranno come tutti gli altri. Ma quella frase è stata un’offesa inaccettabile per tutti noi italiani e non poteva restare senza una adeguata risposta». (La frase di Oettinger a cui fa riferimento il barista è poi stata ritrattata, ndr).

Fonte: Picchio News

Ph: By Lemone – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3970975