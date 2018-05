“Basta euro”, la Lega cancella lo slogan dal quartier generale

Condividi

La Lega cancella il no all’euro, anche sul muro di casa. Lo slogan “basta euro” da anni presente a caratteri cubitali sul muro di cinta della sede del Carroccio in via Bellerio a Milano è improvvisamente scomparso. Stando a indiscrezioni del quartier generale della Lega, si tratterebbe di una semplice manutenzione e la mano di bianco non sarebbe collegata alla crisi di governo e ai timori di Mattarella per il famigerato “piano B” sostenuto da Paolo Savona. Il dubbio tuttavia resta, dato che altre scritte presenti sul muro, come il nome (ormai passato) Lega Nord, non sono state toccate.

Fonte: Repubblica

(Ph. Roberto Di Pietro / Facebook)