BpVi, processare Zonin a Vicenza è moralmente giusto

Mi ero ripromesso di non trattare più l’argomento Zonin e BpVi per troppa discrasia tra il mio senso della giustizia e quello degli addetti ufficiali all’amministrazione della stessa. Ora, avendo letto la richiesta degli avvocati del suddetto signore, richiesta che da semplice cittadino trovo fuori luogo, mi è ripreso il prurito ai polpastrelli. Per carità, se uno ha subito serie minacce alla sua incolumità fisica, è corretto sottrarlo a tale possibilità. E’ pure corretto, nel caso l’ambiente gli sia pregiudizialmente contrario, trovargli una sede più serena.

Ma è proprio così? Nel complesso gli è andata bene. L’esilio è stato, e continua ad essere, piuttosto dorato e problemi economici non ce ne sono. Certo, ad avere buona parte della città ai piedi del suo trono, e doversi sottrarre ora a qualche azione sgradevole, è un po’ dura per l’uomo che non si sarebbe fermato solo alla conquista della sua città, ma si riteneva in corsa per un posto preminente nell’Italia intera.

Ma veniamo alla procura di Vicenza. Penso, e con me tante altre persone, che il procuratore Antonino Cappelleri abbia avuto un comportamento assolutamente delicato nei riguardi del Cavaliere del lavoro emerito, e che nulla di quanto fatto da questo ufficio possa essere considerato invasivo. Ricordo, per gli smemorati che abbondano, come lo Zonin abbia viaggiato sempre in lungo e in largo per il Paese, e pure fuori, e che anche i futuri giudicanti sono sicuramente estranei ad un qualsivoglia pregiudizio. Ma gli avvocati fanno il loro lavoro: attenuare, sopire, allungare i tempi. Questo è il pericolo, e non che Zonin non possa avere un corretto giudizio a Vicenza.

Mi sembra, anche da un punto di vista morale, che essere processato a Vicenza sia, inoltre, cosa giusta e corretta. Se poi dovesse essere assolto dalle accuse, vedremmo tutte le ex legioni adoranti uscire dal loro temporaneo riserbo e riprendere le prove per il bacio della pantofola. Nel caso, invece, che la giustizia assevererasse responsabilità di Zonin e degli altri sotto processo, sarebbe giusto che la cosa avvenisse qui, a Vicenza, accanto alle migliaia di cittadini che con la banca ci hanno lasciato le penne.

Ci sono ancora tante persone che hanno collaborato alla distruzione della nostra Popolare che non sono ancora state chiamate a rispondere delle loro azioni. I loro ruoli ed i loro emolumenti sono una prova evidente della loro responsabilità. Pagati per le loro collocazioni di vertice oppure pagati per non vedere e non sentire quello che avrebbero dovuto, invece, vedere e sentire? Su questo mi piacerebbe conoscere il punto di vista della Procura.