De Poli-Manildo, duello finale. E Zaia cosa ne pensa?

Che botta, ragazzi. La nota lanciata come un siluro da Fondazione Cassamarca sotto la chiglia del sindaco Giovanni Manildo entra micidiale in campagna elettorale a Treviso. La tesi del presidente Dino De Poli è più o meno questa: i 54 milioni di rosso dell’ultimo bilancio non giustificano le ennesime critiche alla mia gestione, visto che dal 1992 al 2017 ho fatto investire sulla città ben 300 milioni di euro, e senza di noi i trevigiani si sarebbero potuti scordare il Quartiere Latino, l’università, il Teatro, le mostre a Ca’ dei Carraresi e anche la contestatissima operazione Appiani, che invece per me, ottimo amministratore, è un successo. Un attacco frontale in piena regola, che ha fatto dire a Manildo, sul Gazzettino di oggi, che finalmente De Poli ha gettato la maschera, e in pratica che si è schierato col centrodestra, pronubo il patto fra lui e il visir leghista Gian Paolo Gobbo, diventato l’anno scorso vicepresidente e dato come successore in pectore al vertice di Cassamarca.

Elettoralmente parlando, a poco più di una settimana dal voto, il manifestarsi violento di un dissidio già emerso più volte in questi anni è un colpo inferto al sindaco Pd. E non da poco. Ma quanti voti potrà spostare, questo è tutto da vedere. Di certo la reazione del candidato sindaco di centrodestra Mario Conte (Lega) sembra più quella di chi da un lato incassa un sostegno indiretto di peso, dall’altra, dicendo che non è il caso di perdersi in polemiche, mostra di non gradirlo fino in fondo, perchè associa il cambiamento contro Manildo al sistema di potere per eccellenza, la democristianissima Fondazione. A conti fatti, dunque, non proprio o non del tutto un assist.

Ora, nel merito la posizione di De Poli non regge. Perchè tenta di coprire un risultato negativo nascondendolo e diluendolo in vent’anni di operato. Sarebbe come chi, per discolparsi, fa appello a quanto ha fatto in passato, e questo passato basterebbe. Ma il presente resta. Senza contare il futuro, e cioè: sarà o non sarà Gobbo a presiedere Cassamarca? E questo cosa vorrà dire, a proposito di cambiamento, per gli equilibri ma soprattutto per le iniziative, specie immobiliari, che dovranno essere assunte proprio perchè i tempi delle vacche grasse son finite?

Ma la domande delle domande, visto che di politica parliamo e a sostegno di conte campeggia una civica intitolata a Gentilini (silenziatissimo neo-sposo) e Zaia, è cosa ne pensi Zaia, dell’entrata a gamba tesa dell’immarcescibile De Poli. Già, Luca Zaia governatore del Veneto e suo critico storico. Comunicherà il suo pensiero come fa un po’ su tutto, e perciò anche sullo scontro di oggi? Sarebbe interessante vedere come si districa fra l’esigenza di “proteggere” il suo partito, che attraverso Gobbo sta oggettivamente con De Poli, e le sue convinzioni in materia, che non ha mai avuto timore ad esprimere. E’ nota la divisione fra gobbiani e zaiani, nel Carroccio di Treviso. Ora De Poli l’ha ricordata a tutti.