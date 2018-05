Di Maio e Salvini, ci sarebbe l’accordo per governo M5S-Lega

Condividi

Secondo fonti di SkyTg24 l’accordo per il governo M5S-Lega sarebbe chiuso. Questo il piano dell’intesa: Giuseppe Conte premier, Giovanni Tria all’Economia, Paolo Savona agli Affari Europei, Matteo Salvini agli Interni e Luigi Di Maio al Lavoro. Per il momento Giorgia Meloni non dovrebbe avere alcun ministero.