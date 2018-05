E’ ufficiale: è nato il governo M5S-Lega. Ecco i ministri

Condividi

In una nota congiunta, Luigi Di Maio e Matteo Salvini danno l’annuncio della nascita del governo: «è stato raggiunto l’accordo per un governo politico M5S Lega con Giuseppe Conte Presidente del Consiglio». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per stasera alle 19:30 il premier incaricato Carlo Cottarelli. Il suo atto di rinuncia darà l’avvio alle procedure per arrivare al governo M5S-Lega. Successivamente anche Conte salirà al Quirinale per ricevere l’incarico da premier.

Di seguito la lista di tutti i ministri scelti, riportata dall’Espresso

Presidente del Consiglio: Giuseppe Conte

– Sottosegreterio alla presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti

– Sottosegretario con delega ai servizi segreti: Vito Crimi

– Vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro dello sviluppo economico e del lavoro: Luigi Di Maio

– Vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro dell’Interno: Matteo Salvini

– Rapporti con il parlamento e alla democrazia diretta: Riccardo Fraccaro

– Pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno

– Affari regionali e autonomie: Enrica Stefani

– Sud: Barbara Lezzi

– Disabilità: Lorenzo Fontana

– Affari Esteri: Enzo Moavero Malnesi

– Giustizia: Alfonso Bonafede

– Difesa: Elisabetta Trenta

– Economia e Finanze: Giovanni Tria

– Politiche comunitarie: Paolo Savona

– Politiche agricole: Gianmarco Centinaio

– Infrastrutture e Trasporti: Mauro Coltorti

– Istruzione: Marco Bussetti

– Beni culturali: Alberto Bonisoli

– Salute: Giulia Grillo