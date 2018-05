E’ ufficiale: è nato il governo M5S-Lega

Condividi

In una nota congiunta, Luigi Di Maio e Matteo Salvini danno l’annuncio della nascita del governo: «È stato raggiunto l’accordo per un governo politico M5S Lega con Giuseppe Conte Presidente del Consiglio». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per stasera alle 19:30 il premier incaricato Carlo Cottarelli. Il suo atto di rinuncia darà l’avvio alle procedure per arrivare al governo M5S-Lega. Clicca qui per leggere le indiscrezioni

Fonte: Huffingtonpost.it