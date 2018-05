Gelataio offre panna a due clienti, 500 euro di multa

Condividi

Un episodio che ha dell’incredibile quello di Cristian Ciacci, gelataio di Torino. L’uomo nei giorni scorsi ha servito a due clienti un gelato regalandogli la panna. La coppia, dopo essersi allontanata dal locale, è stata fermata da quattro persone che gli hanno chiesto lo scontrino. Dopo una rapida occhiata al foglietto fiscale, gli agenti della Guardia di Finanza in borghese si accorgono che mancano 50 centesimi della panna. I clienti fanno notare che è stata offerta, come confermerà lo stesso Ciacci. Ma i quattro sono inflessibili e stilano un verbale al gelataio.

«Io emetto sempre gli scontrini, multarmi per una panna da 50 centesimi omaggiata mi sembra eccessivo», commenta amareggiato. «Ero in buona fede. A questo punto contestare la multa richiederebbe tempo che non posso sottrarre alla mia attività. Mi spiace solo che pagare la sanzione sarebbe come ammettere di aver sbagliato». E conclude dicendo che continuerà ad omaggiare la panna e «non lo riporterò sullo scontrino, perché mi sembra assurdo».

Fonte: Messaggero