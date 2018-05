Governo, Variati: «Renzi? Meglio che non parli»

Condividi

Matteo Renzi? «Non dovrebbe parlare in questa fase». Così in un articolo di Gian Maria Collicelli sul Corriere del Veneto a pagina 3, il sindaco di Vicenza, Achille Variati, interviene nel dibattito sulla crisi istituzionale in corso. «In questa fase sarebbe meglio che Renzi non parlasse – dice Variati – o almeno lo facesse il meno possibile. Lo scriverò a Renzi». «Ci sarà una campagna elettorale senza veli, del tutto diversa dalla precedente – ragiona il sindaco – si affronteranno da un lato le tesi del sovranismo-populismo, dall’altro quelle che non potranno essere le semplice rievocazioni del vecchio centrodestra o del vecchio centrosinistra. Serve un cambio di passo che ancora non si vede».