La frecciatina di Renzi: «c’è chi fa alzare lo spread e chi l’occupazione»

Matteo Renzi lancia una frecciatina prendendo spunto dai dati Istat che mostrano luci e ombre del nostro Paese. Ciò che l’ex leader del Partito Democratico analizza con maggiore attenzione è il dato sull’occupazione. «Questo grafico mostra il numero degli occupati in Italia negli ultimi dieci anni, dopo i dati ISTAT di oggi. Verrà (presto) il tempo di parlare di futuro. Oggi però mi sta a cuore per onestà intellettuale dire grazie a quelli che ci hanno aiutato a fare il JobsAct. Eravamo al punto più basso, grazie a quella riforma abbiamo cambiato segno e direzione. Non siamo tutti uguali in politica – conclude -: c’è chi fa aumentare lo spread e c’è chi fa aumentare l’occupazione. Il tempo lo chiarirà sempre di più: la verità è più forte delle fakenews».