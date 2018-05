Lancia chiwawa da finestra, condannato a 4 mesi

Condividi

Ha lanciato il cane della sua compagna dal terzo piano dell’abitazione a Chirignago nel Veneziano. Un volo di 9 metri che fortunatamente non è stato fatale al piccolo chiwawa atterrato sul tetto del garage dopo un volo di circa 9 metri. Per il cane solo un gran spavento e 15 giorni di prognosi ma l’uomo responsabile del gesto, Eugenio Moretti, 47enne mestrino, è stato condannato a 4 mesi con l’accusa di omicidio di animale poichè, sebbene il chiwawa non sia morto, il lancio era «diretto in modo non equivoco a cagionarne la morte», scrivono i giudici.

Come scrive Rubina Bon su La Nuova Venezia a pagina 24, secondo quanto riferito dai vicini, il crudele gesto dell’uomo sarebbe scaturito in un raptus durante un furibonda lite con la compagna. Il piccolo cane stava dormendo nella cuccia quando Moretti lo ha preso e scagliato fuori dalla finestra. La compagna ha soccorso in lacrime l’animale e si è chiusa in una casa dei vicini chiamando la polizia.

(ph: shutterstock)