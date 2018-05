Limana (Bl), ciclista inseguito da due lupi

Condividi

Mirco Vedana, ex poliziotto di 58 anni, racconta su La Tribuna a pagina 12, il suo spaventoso incontro ravvicinato con due lupi in Valmorel, nel Comune bellunese di Limana. «Mi trovavo nella zona di Tassei: ad un certo punto c’è una discesa piuttosto ripida ed una chiesetta. Stavo pedalando lungo la strada quando ho visto due animali sotto la chiesetta. Erano chini su qualcosa, forse una lepre (…) È successo tutto in pochi secondi: mi hanno visto, mi hanno ringhiato e si sono lanciati all’inseguimento».

«Mi stavano ad un metro – continua Vedana – se mi prendevano ero morto (…) se non ci fosse stata la discesa non so cosa sarebbe successo». Il ciclista è poi riuscito a seminare i due animali grazie a qualche curva eseguita a gran velocità. «E se al posto mi ci fosse stato un bambino? E se la strada non fosse stata in discesa ma in salita? Io sono contro l’uccisione dei lupi ma lì siamo vicini al centro abitato. Non si possono lasciare due lupi così in libertà, bisogna fare qualcosa». Tuttavia il racconto non convince la polizia locale che sospetta che si tratti di cani randagi.