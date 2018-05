«Mani di Quinn sul Vajont», la proposta della bimba commuove Zaia

Condividi

Come reimpiegare l’opera scultorea “Support” di Lorenzo Quinn dopo la sua rimozione dal Canal Grande di Venezia? Una nuova idea che ha molto colpito Luca Zaia, è quella di Giuditta, una bambina di 10 anni di Casale (Treviso) che ha preso carta e penna e scritto al governatore del Veneto. «Con la mia famiglia sono andata a visitare la diga del Vajont e, una volta lì mi sono immaginata quanta paura devono aver avuto gli abitanti di quei paesi durante il disastro. Ho pensato di appoggiare le mani giganti alla diga per renderli più sereni. Che ne pensate?», propone la bimba.

«Come rispondere ad una ragazzina di soli 10 anni che in poche righe è riuscita a trasmettere tutto l’amore che nutre per il nostro adorato Veneto? – risponde Zaia sul suo profilo Facebook – Carissima Giuditta, è davvero bello leggere la tua proposta. Nonostante la tua giovane età, dimostri una grande maturità e una solidarietà altrettanto profonda, che già ti spingono a pensare e riflettere su come aiutare il prossimo. Il sincero interesse che hai dimostrato nei confronti di quelle comunità che, cinquantacinque anni fa, ebbero a patire sofferenze così grandi è una cosa che, cara Giuditta, riempie di gioia e di commozione. Ti ringrazio di cuore per le tue considerazioni, che saranno fonte di riflessioni, e ti saluto con affetto!».