Nuove frontiere della truffa: «vuoi andare al Grande Fratello? Paga»

I carabinieri di Limena (Padova) hanno denunciato un truffatore seriale che su internet si fingeva promoter di eventi. L’uomo, un 33enne di Grosseto, era riuscito a convincere un 40enne di Vigodarzere conosciuto su Facebook a versargli 170 euro per partecipare come pubblico a Cinecittà ad una puntata del “Grande Fratello“.

Come riporta Cristina Salvato a pagina del Mattino a pagina 26, dopo aver pagato la somma – che includeva anche il biglietto del treno per Roma -, il finto promoter è però scomparso, rendendosi irreperibile. Il truffatore non è però riuscito a farla franca con i carabinieri, che incrociando i dati di utenze telefoniche, indirizzi email e della Postepay su cui erano stati versati i soldi sono risaliti a lui.