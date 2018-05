Ospedale Mestre, 30 fumatori multati

Condividi

All’ospedale di Mestre salgono a 30 le multe comminate per aver fumato in aree proibite. Come scrive Giulia Busetto a pagina 10 dell’edizione di Venezia del Corriere del Veneto, l’ultimo episodio risale a ieri mattina quando un’operatrice sanitaria recidiva è stata beccata per l’ennesima volta con la sigaretta in mano all’esterno di una sala dove si stava tenendo un evento di sensibilizzazione contro il tabagismo.

Per contrastare il fenomeno, all’ospedale di Mestre è prevista una multa che va dai 27 ai 275 euro, cifre che raddoppiano se si fuma in aree vietate in presenza di donne incinta o di bambini sotto i 12 anni. Sono stati inoltre appesi cartelli e segnali più visibili. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche perchè possono disperdere nell’aria sostanze nicotiniche. oggi intanto in occasione della “Giornata mondiale contro il tabagismo” promossa dall’Oms, in tutto il territorio veneziano si terranno iniziative di sensibilizzazione contro il fumo.