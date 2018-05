Padova, consulte di quartiere? Correnti di partito

Condividi

Nell’ultimo Consiglio Comunale a Padova del 28 maggio scorso sono state approvate le Consulte di Quartiere, un metodo di partecipazione voluto dalla maggioranza di centrosinistra, Coalizione Civica in primis, con il nobile intento di replicare quelli che erano i consigli di quartiere aboliti dalla legge Calderoli nel 2012. Nella fattispecie il territorio patavino sarà suddiviso in dieci consulte per cui dovranno essere reclutati complessivamente poco meno di duecento cittadini, non necessariamente “indigeni”, che saranno invitati ad iscriversi in appositi albi.

Detta così parrebbe quasi che a prevalere fosse il vero spirito civico del cittadino, che interessato alle sorti della propria città, si rende parte attiva. La realtà è diversa. Già è anomalo che gli albi vengano aperti a luglio, quando di norma si pensa più alle vacanze che alla res publica, ma oltre a questo, è proprio il meccanismo della scelta dei predestinati che desta molte perplessità.

Saranno infatti le forze presenti in Consiglio Comunale, che ricalcando in maniera perfetta i numeri presenti a Palazzo Moroni, sceglieranno i nomi: chi verrà preferito dunque sarà molto vicino a questa o a quella lista e soprattutto le correnti politiche non rispecchieranno il vero voto avvenuto in quella circoscrizione, con il paradosso che alcune compagini, soprattutto le minoranze, non verranno per nulla rappresentate a causa della mono-presenza nel parlamentino di Palazzo Moroni. Di fatto dunque lo sconosciuto signor Mario Rossi, con il nobile e puro intento di dare il proprio contributo alla propria città, o conosce qualcuno a Palazzo ed è simpatizzante di quella lista, oppure difficilmente verrà nominato. Di certo se viene nominato dovrà comunque rispondere a quella corrente.

Ma se su certi aspetti si può anche sorvolare, la parte pratica fa nascere più di qualche domanda. Le consulte, come dice il nome stesso, hanno solo parere consultivo e dunque rischiano di aumentare le diversità di voci già presenti in aula con il pericolo di aumentare i dissapori e le tensioni. Una piccola anteprima è avvenuta ultimamente con il caso, poi rientrato, del consigliere Pillitteri, che sarebbe sbottato e pronto a dare le dimissioni della sua delega per l’Arcella in quanto poco supportato ed aiutato nel suo immane lavoro per migliore il quartiere.

Se già i consiglieri si lamentano perché poco ascoltati e supportati, figuriamoci cosa potrà avvenire all’entusiasmo delle consulte, che si troveranno a proporre idee e progetti magari non sempre possibili ed attuabili. Nello specifico dell’Arcella (ma può valere anche per qualsiasi altra zona), quale idea o corrente prevarrà? Quella di Palazzo o quella delle Consulte? Ed in caso di contrasto? E poi cosa capiterà quando saranno affrontati argomenti, come ad esempio il passaggio del tram, che coinvolgeranno più zone? Molte domande e dubbi che rischiano di far diventare Palazzo Moroni una vera e propria Torre di Babele.

Rispetto ai veri consigli di quartieri di una volta, che erano espressione di un voto popolare ed avevano una certa parziale autonomia, queste consulte appaiono quasi delle “segreterie di zona” delle varie correnti in cui mettere e accontentare questa o quella persona di riferimento del rione, che, magari, per una serie di motivi non era riuscita ad entrare in consiglio. La chiamano partecipazione: sicuramente servirà ad aumentare il dialogo, ma alla fine il cane di troppi padroni rimane senza cena ed il dubbio che di partecipazione si possa morire appare un vero incubo.

(ph: Wikipedia.it)