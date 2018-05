«Padova, piantare 10 mila nuovi alberi? Propaganda di Gallani»

Condividi

«L’annuncio sbandierato su ogni media (…) sulla strepitosa iniziativa dell’assessore Gallani di piantare 10.000 alberi nei prossimi due anni» è un’ «operazione di pura propaganda» per nascondere «l’inarrestabile involuzione del verde e delle alberature cittadine. E’ un tentativo estremo dell’assessore di nascondere la propria debolezza che è una conseguenza della sua mancanza di competenza in materia di verde e di capacità dirigenziale». Così in una nota Alessandro Angrilli Portavoce del Comitato Difesa Alberi e Territorio attacca l’assessore padovano con delega all’ambiente Chiara Gallani (Coalizione Civica).

«Il sistema di valutazione arboreo del comune è totalmente fallimentare» che accusa l’assessore di abbattere alberi non a rischio e di volerne piantare di nuovi al parco periferico di Roncajette «dove non servono» perchè troppo lontani dalla città. Angrilli accusa infine Gallani e Coalizione Civica di non coinvolgere i cittadini nella gestione del verde urbano ma di imporre invece scelte calate dall’alto.