Parroco pro Mattarella, Lega: «si occupi di anime, non di propaganda»

Don Lorenzo Tasca, parroco di Trevignano (Treviso) è finito nel mirino della Lega locale per il suo sostegno all’operato del Presidente della Repubblica Mattarella nella trattativa con Lega e M5S. La faida si è consumata su Facebook, dove il presule ha condiviso l’editoriale di Lucia Annunziata che definiva «bugiardi» Salvini e Di Maio per aver mentito sulla questione euro. Di qui l’accusa del capogruppo leghista Pierluigi Sartor rivolta a don Lorenzo di «voler fare politica anziché pensare a tutta la comunità. I preti dovrebbero occuparsi di anime e non di politica».

Come riporta Enzo favero su La Tribuna, la risposta del sacerdote non si è fatta attendere: «sono comunque un cittadino italiano». Per Sartor, tuttavia, «ci sono dei ruoli nella nostra società che impongono credibilità e imparzialità, perché quando si è alla guida di una comunità (religiosa, politica eccetera) all’interno c’è di tutto e tutti vanno rispettati. Altra cosa è il segreto dell’urna o la libertà di pensiero, ma questa è propaganda filo Pd/Mattarella fatta dal parroco del paese e non è accettabile».

