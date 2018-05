Peschiera (Vr), turisti ubriachi si trasformano in vandali: denunciati

Condividi

15:10 – Sette turisti ventenni, arrivati dalla Germania per trascorrere le vacanze in un villaggio turistico sul Lago di Garda, sono stati denunciati per danneggiamenti dai Carabinieri di Peschiera del Garda (Verona). I giovani, “caricati” da un’abbondante mix di birra tedesca e vino veronese, hanno divelto una serie di segnali stradali, cartelloni e cestini di rifiuti lungo il cammino dal centro del paese fino all’ingresso del camping.

L’indomani i militari hanno seguito le tracce lasciate dal branco, individuando il bungalow dove stavano ancora dormendo i sette, svegliati per essere accompagnati in caserma e denunciati per danneggiamento aggravato. Oltre al conto per il soggiorno in campeggio, i sette dovranno aggiungere una consistente cifra a tre zeri per risarcire il Comune di Peschiera per i numerosi danni. (Fonte: Ansa)

