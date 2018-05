Ricatta 14enne con foto hard, arrestato vicentino

Condividi

Un operaio 37enne di Longare (Vicenza) è stato arrestato dai carabinieri per aver messo in atto un ricatto a sfondo sessuale nei confronti di una 14enne di Catanzaro. Dopo essersi conosciuti sui social network, i due hanno iniziato a scambiarsi fotografie sempre più spinte, fino a quando la ragazzina ha iniziato a tirarsi indietro. A quel punto è scattata la minaccia: se non avesse mandato nuove foto osé, lui avrebbe inviato quelle in suo possesso ai famigliari.

La giovane, anziché cedere, ha deciso di raccontare tutto ai genitori, che hanno sporto denuncia. Come riporta Ivano Tolettini sul Giornale di Vicenza a pagina 30, l’uomo, che doveva scontare ancora 1 anno e mezzo di reclusione per atti sessuali con minore è stato ricondotto in carcere.