Russi di notte? Ora puoi curarti a Montebelluna

Condividi

L’ospedale San Valentino di Montebelluna si specializza nella cura dei disturbi respiratori del sonno utilizzando nuove tecniche avanzate. Come scrive La Tribuna a pagina 28, il centro è accreditato all’Aims, l’associazione italiana medicina del sonno, ed è operato da eccellenze mediche nel settore. Al presidio montebellunese i disturbi del sonno vengono valutati non solo dal punto di vista cardiorespiratorio, ma anche da quello neurologico tramite le polisonnografie.

Al presidio montebellunese accorrono molti pazienti da tutto il Veneto e oltre. Nel 2017, ad esempio, le Cpap (strumento per la ventilazione meccanica a pressione positiva continua per il trattamento delle apnee del sonno) prescritte per i casi più gravi sono state 200. Sempre nello scorso anno le visite per i disturbi del sonno sono state 1200. «Utilizziamo da più di una decina di anni determinate strumentazioni diagnostiche non molto diffuse – commenta il direttore del reparto, il primario Riccardo Drigo – . Si tratta di metodi autorizzati dalla American academy of sleep medicine».

(ph: shutterstock)