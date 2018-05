Salvini è arrivato a Montecitorio, previsto incontro con Di Maio

Condividi

Matteo Salvini ha annullato tutti i suoi appuntamenti di oggi per volare a Roma. Lo annuncia il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti: «si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma. Penso che questo impegno sia importantissimo». Il segretario del Carroccio dovrebbe vedersi con Luigi Di Maio dopo la proposta lanciata da quest’ultimo nel tardo pomeriggio di ieri: togliere Paolo Savona dall’indicazione per il ministro dell’Economia e magari dargli una delega meno “delicata”.

«La porta io non l’ho mai chiusa», aveva detto ieri il leader del Carroccio. Torna quindi possibile un’ipotesi governo Lega-M5S. Intorno alle 13:00 Salvini è arrivato a Montecitorio entrando da un’ingresso secondario. Pressato dai giornalisti ha dichiarato: «vado al Quirinale? No. Non ho niente da dire, portate pazienza. Fatemi andare».

Fonte: Il Fatto Quotidiano