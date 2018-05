scusepernonfareilgoverno, i tweet più divertenti sulla crisi politica

Condividi

In attesa di conoscere i nuovi sviluppi sulla crisi istituzionale a Roma, da ieri impazza su Twitter l’hashtag #scusepernonfareilgoverno. Si va dal classico “il problema non sei tu, sono io che non ti merito”, al filosofico “e se l’attesa del governo fosse essa stessa il governo?”. Ecco una carrellata dei tweet più divertenti.

Il problema non sei tu sono io che non ti merito #scusepernonfareilgoverno — AskFrancesca (@AskFrancesca) 30 maggio 2018

L’autobus ha preso fuoco.#scusepernonfareilgoverno — Enzo Capasso 🇮🇹 🇪🇺 (@EnzoA24) 30 maggio 2018

Stasera no. Ho mal di testa#scusepernonfareilgoverno — Libra (@serenalibralato) 30 maggio 2018

#scusepernonfareilgoverno il #GDPR m’impedisce di fare i nomi dei ministri senza il loro consenso — Avv. Matteo L. Riso (@matteoriso) 30 maggio 2018

La ruspa non parte#scusepernonfareilgoverno — Luca (@lusrad) 30 maggio 2018

Vado un attimo a comprare le sigarette e torno #scusepernonfareilgoverno — AskFrancesca (@AskFrancesca) 30 maggio 2018

Stavo scrivendo la storia ma mi è finita la penna #scusepernonfareilgoverno — Yspilon (@alkbrando) 30 maggio 2018