Treviso, Cassamarca attacca Manildo

Alla vigilia delle elezioni comunali a Treviso, Fondazione Cassamarca lancia un duro attacco all’attuale sindaco di centrosinistra Giovanni Manildo. Come scrive Andrea Passerini su La Tribuna a pagina 16, con una nota senza precedenti, i consigli riuniti dell’ente guidato da Dino De Poli (in foto), replicano a muso duro al primo cittadino dopo le sue critiche al bilancio consuntivo 2017 che aveva rilevato un rosso da 53 milioni. Per questo motivo il primo cittadino aveva chiesto l’azzeramento del cda.

«Legittimo che l’avvocato Manildo parli sulla necessità di intervenire sulla governance – esordisce Cassamarca – spiace e amareggia invece che il sindaco di Treviso, comunità che ha ampiamente beneficiato di realizzazioni e attività di Fondazione Cassamarca, non rammenti che senza la diretta azione di Fondazione la città sarebbe priva, tra l’altro, delle sedi universitarie e del contiguo “Quartiere Latino” (…), del Comunale restaurato e attivo, del richiamo e dell’indotto economico generati dalle molte grandi mostre ai Carraresi (…) il nuovo quartiere Appiani ove hanno trovato sede importanti enti, istituzioni, uffici, associazioni (…) Sembra che Manildo dimentichi tutto quanto è stato da Fondazione realizzato, e ignori il valore sociale, oltre che la ricaduta economica, originati dall’operato di Fondazione: dal 1992 al 2017, ha investito a Treviso oltre 300 milioni. Se la sua opinione è quella del candidato sindaco -chiude la nota -, ne prendiamo atto senza commenti di sorta». Fondazione aggiunge che «si asterrà da qualsiasi altro commento fino al termine della tornata elettorale».