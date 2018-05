Trump incontra Kim… ma non è Jong Un

Condividi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato la star dei reality Kim Kardashian West alla Casa Bianca. La starlette si è recata da Trump per richiedere la grazia in favore di Alice Marie Johnson, una donna afroamericana di 62 anni che ha già scontato oltre 20 anni di prigione dopo essere stata condannata all’ergastolo per un crimine di droga non violento.

L’incontro è stato confermato dallo stesso presidente con un tweet: «ottimo incontro con Kim Kardashian oggi, abbiamo parlato di riforma carceraria e condanne». Molta ironia sui social soprattutto per l’omonimia tra la star dei reality e Kim Jong Un. «Non era il Kim che avresti dovuto vedere, giusto?»