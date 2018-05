Veneto, 1 persona su 5 dipendente dal fumo

Condividi

«Oggi i fumatori veneti ( tra i 18 e i 69 anni, ndr) sono scesi al 22% del totale dei cittadini (circa 723 mila persone), il che ci pone più avanti della media nazionale che è del 25,6%. La maggioranza degli adulti veneti (il 57%) non fuma, o ha smesso di fumare (il 21%)». Così, su La Nuova Venezia a pagina 11, l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, svela i dati sui dipendenti dalle sigarette in Veneto nella Giornata Mondiale Senza Tabacco 2018 che si tiene oggi per iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il vizio del fumo è maggiormente diffuso fra i più giovani (tra i 25 e i 34 anni) e si riduce con l’età. Il primato spetta ancora agli uomini: il 25% di loro fuma rispetto al 19% delle donne. Nel rapporto si evidenzia inoltre nelle classi più svantaggiate dal punto di vista economico siano più frequenti i fumatori (30%). Mediamente, il consumo giornaliero di sigarette si attesta intorno alle 10 sigarette circa, mentre i forti fumatori (15%) arrivano a consumare più di un pacchetto di sigarette al giorno. negli ultimi 12 mesi il 41% ha tentato di smettere e di questi il 79% non ci è riuscito. Tra chi ce l’ha fatta invece, l’85% è ricorso solamente alla propria forza di volontà.