Vicenza, Cerasoli (Coalizione Civica): «su unioni civili Rucco taccia»

Pubblichiamo un intervento della candidata consigliere Stefania Cerasoli (Coalizione Civica per Vicenza) sulla posizione del candidato sindaco del centrodestra, Francesco Rucco, sulle unioni civili.

«In un’intervista al quotidiano online Vvox il candidato sindaco per il centro-destra, Francesco Rucco, ha affermato che, qualora eletto sindaco, rispettando la dignità di tutti, avrebbe celebrato in prima persona le unioni civili. Bene sembrerebbe tutto a posto. E invece no. Leggo, infatti, che, il prossimo 1 giugno, Francesco Rucco parteciperà al convegno “Famiglia e vita per

rinnovare la politica”. Tra i relatori abbiamo il piacere di leggere il nome del Dott. Massimo Gandolfini che, in un’intervista televisiva di qualche tempo fa, ha definito l’omosessualità «come un male di vivere che deve essere curato (…) una patologia psichiatrica» proseguendo nell’affermare che «il livello di salute psicofisica delle popolazioni omosessuali e bisessuali è significativamente inferiore degli eterosessuali». Insomma un qualcosa da curare, da correggere.

Evidentemente c’è chi ritiene, in nome di una non ben precisata libertà educativa, di poter salire su un piedistallo stabilendo chi è giusto e chi è sbagliato, chi è normale e chi no e, ancora, chi ha un orientamento sessualmente accettabile e chi invece no. Sono parole che istigano all’odio e che, a mio parere, possono qualificarsi come sorta di istigazione al suicidio. (…) Mi permetto di usare le stesse parole utilizzate dal candidato Rucco con riferimento all’asserita non credibilità di Dalla Rosa in tema di sicurezza: con tutto il rispetto che si deve all’avversario politico,

forse è meglio se Rucco di diritto all’individualità non parli. Non gli crede nessuno.

Stefania Cerasoli

Coalizione civica per Vicenza per Otello Dalla Rosa

(ph: Facebook – Stefania Cerasoli Coalizione Civica per Vicenza)