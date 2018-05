Vicenza, il conflitto d’interessi “social” della candidata di Cicero

Condividi

Piccolo (e innocuo) “conflitto d’interessi” nel gruppo Facebook CERCO – OFFRO LAVORO A VICENZA E PROVINCIA. Protagonista Anna Pertegato, candidata consigliera della Lista Cicero a Vicenza, e contemporaneamente amministratrice della pagina social, sulla quale si può leggere un suo post di propaganda elettorale.

Il post parte da una premessa: «mi ero promessa di non usare la pagina per scopi personali ma qualcuno al mio fianco mi ha detto “ma sei proprio matta, queste persone ti vogliono bene, sicuramente se sono qui apprezzano il tuo lavoro (o forse lo cercando solo, il lavoro? ndr) di volontariato (aprire un gruppo Facebook ora è volontariato? ndr) fatto qui su Facebook da 4 anni, sei una persona seria, attenta, perchè non dovrebbero regalare loro qualcosa a te stavolta?».

La candidata-amministratrice attacca con “l’elenco della spesa” dove si presenta e spiega perchè si è candidata e perchè ha scelto la lista Cicero. Tiene a precisare anche che «questo non toglierà nulla alla pagina di cerco-offro lavoro anzi, potrà sicuramente aiutarmi a farla evolvere e chissà mai che mi possiate aiutare a migliorarla». Tra i vari motivi che dovrebbero convincervi a votarla, la candidata Pertegato elenca: «Perchè sono una persona che si lamenta e magari un po’ polemica ma che cerca sempre la soluzione». «Perchè sono una donna, mamma, lavoratrice, rappresentante amministratrice di una pagina social sempre impegnata». «Perchè cerco sempre il confronto e il dialogo».

La Pertegato ha disattivato molti commenti che la criticavano ed è lei stessa a spiegare il perchè: «li ho disattivati perchè non voglio polemiche (ma come, non era lei stessa a dire che cerca sempre il confronto e il dialogo? ndr). Questo è il MIO gruppo e l’ho gestito in maniera egregia per 4 anni ricevendo complimenti da tutti. Non vedo perchè non posso avere qualcosa in cambio visto che non ho mai chiesto nulla e ho speso ore, giornate, del mio tempo libero, rubato alla mia famiglia e al mio bambino».

Curiosità finale: tra le stesse regole del gruppo si legge che «non si accettano annunci pubblicitari, no post con foto. Qualsiasi persona che non si attiene alle regole del gruppo verrà cancellata». Ma si vede che le regole non valgono per tutti…