Young Signorino a Padova, gli lanciano bicchiere: la reazione [VIDEO]

Condividi

Il primo concerto di Young Signorino si è svolto ieri sera a Padova in occasione del Je t’aime, il festival studentesco estivo in Golena San Massimo. Tutto sembrava filare liscio, dopo il suo concerto saltato a Roma il 25 maggio, ma durante l’esecuzione della sua hit Mmh ha ha ha, qualcuno in mezzo al pubblico ha lanciato un bicchiere in sua direzione.

Young Signorino a quel punto ha interrotto il live, ha preso a parolacce l’autore del gesto dichiarando «ti smonto con le parole, frate» e ha fatto intervenire la sicurezza. Successivamente ha ripreso lo show.

Video: Instagram @psichederico