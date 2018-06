Borgo Berga, il privato: «dissequestrare lotto E»

Condividi

Nuovi sviluppi sul caso di Borgo Berga. Come scrive il Giornale di Vicenza a pagina 11, i legali difensori di Sviluppo Cotorossi spa, azienda che sta costruendo il quartiere dietro il tribunale, hanno presentato una richiesta di dissequestro del lotto E, la zona a sud non ancora edificata posta sotto sigilli nel 2015 dal giudice Massimo Gerace su richiesta del procuratore Antonino Cappelleri. In quell’occasione la procura aveva contestato la mancanza di una valutazione sulla compatibilità idraulica del piano Piruea in quell’area. Recentemente sul caso di Borgo Berga si è espressa anche la Cassazione che ha respinto la domanda di sequestrare l’intero cantiere escludendo la lottizzazione abusiva dell’area.