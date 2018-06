Cipriani: «cari veneziani, siamo diventati provinciali»

Condividi

«Malamocco la considero come Brooklyn. Mentre Manhattan è Venezia isola. La cosa più sorprendente è la somiglianza tra queste due città. Adesso New York è il centro mondiale della cultura, della finanza e della politica. Venezia lo era nel 1500. Oggi, si respira quell’aria solo durante le inaugurazioni della Biennale». Lo sostiene su La Nuova Venezia a pagina 18, Arrigo Cipriani, patron della nota catena Harry’s Bar.

«Da cosmopoliti siamo diventati provinciali – commenta amaro l’imprenditore – basta vedere come ci arrabbiamo con i turisti. Vedo poca voglia di riprendere in mano la città. Non vedo altro che la voglia di prendersela con chi arriva».