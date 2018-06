Delrio: «Lega legata a neofascismi europei»

Condividi

Il ministro uscente Graziano Delrio non ci è andato giù leggero con la Lega. Ad Agorà, ha dichiarato che il Carroccio è «legato ai neofascismi europei. Certamente – ha aggiunto – è un governo del cambiamento, il problema è che si può cambiare in peggio. Anche il governo fascista era un governo del cambiamento in Italia».

“La nuova #Lega di #Salvini è legata ai neo fascismi europei. Spero che #Giorgetti rappresenti non la nuova Lega ma un pezzo della vecchia Lega”

Parla @graziano_delrio #agorarai pic.twitter.com/8TcmQQJvFc — Agorà (@agorarai) 1 giugno 2018

Matteo Salvini ha affidato la sua controbattuta ad un post di Facebook, citando Oscar Wilde: «a volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio».