Fratelli d’Italia: «Ieg, vendere quota Fiera Vicenza»

Il candidato consigliere vicentino per Fratelli d’Italia, Daniele Pedrazzoli, va all’attacco dell’amministrazione Variati sulla fusione tra Fiera di Rimini e Fiera di Vicenza, operazione che ha dato luce alla società Ieg (italian Exhibition Group). Con la fusione, accusa Pedrazzoli, «Fiera di Vicenza è diventata un socio di minoranza che detiene solo il 19% delle quote. Tradotto, ciò

significa non aver alcun margine di manovra in merito alle decisioni assunte in seno al consiglio di amministrazione di Ieg, che un giorno potrebbe anche decidere, da statuto, di vendere brand prestigiosi dell’Ex Fiera di Vicenza come Vicenza Oro, senza che i soci vicentini possano opporre alcuna valida resistenza».

«Ci chiediamo quale avrebbe mai potuto essere per la Città di Vicenza il vantaggio derivante da quest’operazione – continua il candidato consigliere Fdi -. Adesso che è troppo tardi per tornare indietro, obiettivo di chi vuole farsi carico di rappresentare un elemento di rottura in positivo con il passato, deve essere quello di evitare ulteriori danni a un patrimonio pubblico e procedere alla monetizzazione di quel 19% di quote che a questo punto non hanno alcun peso, neanche politico, nella gestione di Ieg e che con la quotazione in Borsa e l’ingresso programmato in Ieg di nuove Fiere si diluirebbero ulteriormente. Come Fratelli d’Italia – conclude Pedrazzoli – ci batteremo con forza per fare in modo che le risorse economiche immobilizzate in quelle quote societarie siano vendute al meglio per essere utilizzate più proficuamente per garantire adeguati e reali servizi alla collettività».