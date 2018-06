«Governo, economia veneta avrebbe meritato dicastero»

Condividi

Confartigianato Imprese Veneto augura «buon lavoro» al neo incaricato presidente del consiglio, Giuseppe Conte e ai ministri del governo italiano. «In particolare – sottolinea Agostino Bonomo presidente Confartigianato Imprese Veneto – il nostro in “bocca al lupo” va ai due ministri veneti, Erika Stefani agli “affari regionali” e Lorenzo Fontana, “famiglia e disabili”».

«Ci premettiamo di ricordare da subito al presidente del consiglio – prosegue Bonomo – l’importanza e l’urgenza di azioni concrete di accompagnamento e supporto alla pur labile ripresa in atto iniziando da una stabilità politica che è fondamentale per questa parte del Paese che delle relazioni internazionali ha fatto un plus economico di grandissimo rilievo».

«Attendiamo – conclude il Presidente – il completamento della squadra di Governo, auspicando che nella nomina dei vice ministri si tenga conto del peso dell’economia veneta e del Nord Est, che avrebbe meritato anche un dicastero economico».