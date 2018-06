Il sondaggio: 55% italiani è per l’euro

Condividi

Dopo le fibrillazioni politiche e istituzionali degli ultimi giorni, un sondaggio di Ipr Marketing per “Carta bianca” del 28 maggio rileva il grado di soddisfazione degli italiani verso la moneta unica. Come scrive Mariolina Sesto sul Sole 24 Ore a pagina 3, per il 55% degli intervistati il Paese deve continuare a far parte dell’euro contro un 29% che vorrebbe uscirne mentre il 12% non sa o non risponde.

Lo scenario cambia se si prende in considerazione l’elettorato leghista unico partito la cui maggioranza (52%) vuole abbandonare l’eurozona. Un dato che supera di gran lunga quello registrato tra i militanti del Movimento 5 Stelle: solo il 29% di loro vuole lasciare l’euro contro il 57% che preferisce rimanere ancorato alla moneta unica.