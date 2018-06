«Leroy Merlin, troppe ombre su Foro Boario: Lorenzoni chiarisca»

Condividi

Pubblichiamo l’intervento dell’architetto Paolo Pavan sul piano “Leroy Merlin” per il foro boario di Padova.

Gentilissimo Prof. Lorenzoni,

nel corso delle risposte agli auditori presenti in commissione e in relazione al Piano della Leroy Merlin per il foro Boario di Corso Australia, lei affermava che:

1. Le penali per l’amministrazione comunale per un eventuale rigetto della proposta di Convenzione del Consorzio a Guida Leroy Merlin per l’area del Foro Boario di Corso Australia si aggirerebbero da un minimo di 3 milioni di euro ad un massimo di 300 milioni di euro;

2. L’uscita senza alcun indennizzo da parte del Comune si collocava nelle prerogative del Commissario Prefettizio.

Ero presente alla commissione aperta ai cittadini e le chiederei di confermare formalmente quanto ho trascritto o se abbia mal interpretato.

Le chiedo inoltre, se avessi correttamente compreso, di dar testimonianza di chi e in base a cosa ha fatto tali conteggi e in base a quali normative sarebbe stato, ed è, “impossibile” (nella progressività cronologica dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale) rigettare la convenzione suddetta senza penali. Mi meraviglia, peraltro, dopo il suo plauso ad Agenda 21, che si sia dimenticato di dire che pressoché tutte le associazioni partecipanti si siano opposte alla creazione dello svincolo di raccordo da Corso Australia con l’area del Foro Boario, che invece la perimetrazione d’area inserisce come sedime. Per inciso, a ridosso del cimitero maggiore, a circa 8 metri dallo stesso, quando, invece, si escludono gli edifici occupati dalla protezione civile.

Come lei sa, esiste una legge nazionale che prevede per i cimiteri un’area perimetrale di rispetto. Certo esiste anche una legge regionale che ne permette deroga per “pubblica utilità”: in altre Regioni (Sardegna) il TAR ha proclamato che in presenze similari le opere devono essere demolite (TAR Sardegna, Sez. I. 16 marzo 2018, n. 225). Vorrei ne chiarisse gli elementi di quest’ultimo interesse pubblico: vista l’esclusione dal perimetro d’ambito dell’area della Protezione Civile e quindi evidenziando che il cosiddetto “polipo” (lo svincolo) sarebbe di servizio solo alla Leroy Merlin per 50 anni.

Concludo osservando infine che la sua risposta al consigliere Roberto Marinello, il quale chiedeva che almeno «le buone intenzioni» della Leroy Merlin fossero da lei, vicesindaco, richieste con riscontro per iscritto da parte di quest’ultima, è stata per lo meno inquietante: «non è il momento, fidatevi di me». Le chiedo tutto questo attraverso un organo di informazione pubblico, perché i destini per mezzo secolo della città di Padova devono avere il protagonismo pubblico necessario per decisioni così rilevanti. Se avrà la pazienza e la bontà di rispondere ai miei quesiti, magari in tempi credibili, gliene sarò grato.

Paolo Pavan