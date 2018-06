Moto Gp, terribile incidente durante libere Mugello: paura per Pirro [VIDEO]

Condividi

Un incidente da brividi quello del pilota della Ducati Michele Pirro durante la seconda sessione di Libere al Mugello. Alla curva 1, a 350 chilometri orari, la moto si è imbizzarrita e Pirro è stato prima sbalzato in aria, per poi ricadere violentemente a terra esanime. Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo della perdita di controllo della due ruote, forse un problema alle pastiglie dei freni.

Pirro è stato trasportato con urgenza in ospedale, ecco il primo riscontro medico: «ha un trauma cranico, facciale, toracico-addominale e del rachide lombo-dorsale, muove regolarmente tutti gli arti e ha una situazione neurologica normale. Per ulteriori controlli sarà sottoposto in ospedale a una Tac completa, ma la situazione è abbastanza tranquilla».

Fonte: Gazzetta dello Sport