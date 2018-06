Richetti (Pd): «siamo la miglior classe dirigente italiana»

Condividi

Matteo Richetti, senatore del Partito Democratico, durante un’iniziativa a Napoli ha dichiarato: «per me il governo uscente rappresenta il miglior pezzo di classe dirigente italiana. Gli Italiani non sono d’accordo? Non necessariamente ciò che si è fatto era sbagliato. Non sempre l’elettore quando si esprime assume un giudizio che coincide con la realtà».

Fonte: Il Fatto Quotidiano

Ph: Flickr Francesco Pierantoni