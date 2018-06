«Sul crac BpVi Variati abbia la dignità di tacere»

Condividi

«Sono particolarmente irritanti le parole che il sindaco uscente di Vicenza Achille Variati ha usato per mettere in guardia i cittadini dai pericoli di un Governo M5S-Lega». A dirlo è Maria Teresa Turetta del sindacato CUB. «Un conto è criticare un programma politico, che pure noi come sindacato di base critichiamo, un conto è dare degli stupidi ai cittadini, ai lavoratori e ai pensionati che hanno perso tutti i loro risparmi con il crac della Banca Popolare di Vicenza. Affermare come ha fatto Variati sulla stampa locale: “attenzione a non creare in Italia la Banca popolare italiana, com’è accaduto a Vicenza” è offensivo se detto da chi, come Variati, si è dimostrato nei fatti il principale sostenitore di Zonin fino alla vigilia del crac della Banca Popolare di Vicenza, a dispetto di chi ha visto polverizzare nel giro di poco tempo i propri risparmi. Variati è del Partito Democratico, è pluri-pensionato grazie anche ai due mandati politici svolti in Regione Veneto e non può sputare sentenze così offensive per l’intelligenza dei cittadini elettori».

La sindacalista evidenzia che «le principali forze sindacali si sono schierate tutte a supporto di un governo tecnico per le stese motivazioni di Variati e sono le stesse che sono rimaste inermi davanti all’innalzamento dell’età pensionabile contro cui non hanno proclamato nemmeno un’ora di sciopero. Siamo il paese del paradosso dove grande parte della cosiddetta sinistra, o quanti ne sono eredi, stanno dalla parte dei poteri forti e non si fanno problemi a schierarsi contro gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. La nostra lotta contro la riduzione del potere di acquisto di salari e pensioni, il saccheggio della spesa pubblica tra privatizzazioni e tagli, la chiusura degli spazi di democrazia, passa anche contro chi vuole imporre la dittatura del mercato e della finanza. Chiunque esso sia».