Temporali in Veneto, stato di attenzione per i fiumi

Nuovi temporali interesseranno il Veneto nelle prossime 24 ore. Se per la pianura le previsioni sono di tempo poco nuvoloso, in montagna potrebbero verificarsi locali rovesci e l’Arpav non esclude fenomeni anche intensi. Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica, dichiarando lo Stato di Attenzione in quattro bacini idrografici, a partire da oggi pomeriggio fino alla mezzanotte di domani. Lo Stato di Attenzione è dichiarato relativamente ai bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda-Monti Lessini.

