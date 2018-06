Treviso, Pd contro Cassamarca: «grave ingerenza in elezioni»

Condividi

Il consigliere trevigiano del Pd, Stefano Pelloni, va al contrattacco di Fondazione Cassamarca dopo che quest’ultima aveva bollato in una dura nota il sindaco Giovanni Manildo come irriconoscente. «Se Fondazione, anzi il ticket De Poli- Gobbo, attacca il sindaco così maldestramente, è il segno che Manildo ha toccato tasti dolenti, scoperchiando il vaso di Pandora – dichiara Pelloni in un articolo di Andrea Passerini su La Tribuna a pagina 15, riferensdosi alla richiesta del primo cittadino di azzerare il cda di Cassamarca in seguito al rosso da 53 milioni di euro registrato nel 2017 -: la grave ingerenza sulle elezioni è del tutto inusuale, De Poli e consiglieri dovrebbero preoccuparsi del rosso di Fondazione, più che far politica. La reazione dice che le richieste di Manildo su cambio di governance e sistemi più partecipativi di nomina sono giusti».

Pelloni accusa la Fondazione di aver condotto una «speculazione immobiliare» e aggiunge che «in una società privata gli amministratori sarebbero già stati allontanati». Cassamarca, conclude il consigliere, ha «bruciato risparmi di generazioni di veneti, mentre i responsabili hanno continuato a percepire stipendi da centinaia di migliaia di euro».

(ph: Facebook Stefano Pelloni)